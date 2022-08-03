В столице Татарстана после двухлетнего перерыва проведут форум «Добрая Казань»

В столице Татарстана после двухлетнего перерыва проведут форум «Добрая Казань». Это будет пятое, юбилейное мероприятие.

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил рассмотреть возможность проведения форума до конца этого года — в октябре или ноябре.



Также на сессии Казанской городской Думы обсуждался вопрос проведения фестиваля «Добрая волна», который с 2017 года проводится мэрией Казани совместно с Академией популярной музыки Игоря Крутого. Он состоится при получении гранта, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: kzn.ru

— Мы надеемся, что Академия Игоря Крутого получит грант и в осенне-зимний период отборочные туры пройдут по всей России. Возможно, удастся совместить форум «Добрая Казань» с фестивалем, — заявила заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

Мероприятие «Добрая волна» в прошлом году проходило в декабре. За победу в финале поборолись 113 участников со всей России. Это дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Поддерживали на гала-концерте их Игорь Крутой, Светлана Сурганова, Олег Газманов, Дима Билан, Анжелика Варум.



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Татьяна Леухина