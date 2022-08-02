Роспотребнадзор порекомендовал уязвимым категориям граждан носить маски в общественных местах

Роспотребнадзор для снижения рисков заражения COVID-19 рекомендует уязвимым категориям граждан надевать маски в людных местах и в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там отметили, что, несмотря на то, что заболевание, вызываемое новыми подвариантами штамма «омикрон», часто протекает в форме ОРВИ, COVID-19 по-прежнему представляет значительную угрозу для уязвимых категорий граждан.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Роспотребнадзор рекомендовал также пользоваться средствами для дезинфекции рук, пишет «РИА Новости».

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании правительства на прошлой неделе рассказал о возможном введении масочного режима в республике. Он обратил внимание на то, что уровень заболеваемости коронавирусом в республике увеличился на 8%, тогда как показатель коллективного иммунитета постепенно снижается.



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Татьяна Леухина