Татарстан вошел в топ-5 регионов по спросу на PR-специалистов

Фото: Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в пятерку регионов-лидеров по спросу на специалистов по связям с общественностью. На республику приходится 3% из 6 тысяч вакансий, размещенных с начала 2022 года, говорится в исследовании HeadHunter (есть в распоряжении «Реального времени»).

Наибольший спрос на PR-специалистов в Москве, на которую приходится почти половина размещенных в этом году предложений о работе (46%). Доля вакансий из Санкт-Петербурге составила 14%.

Больше половины работодателей (54%) ищут PR-специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет. Еще трети (33%) нужны сотрудники в этой сфере со стажем от 3 до 6 лет.

Больше половины соискателей на данную вакансию выбирают полную занятость, еще 16% — проектную работу, а 4% — рассчитывают на стажировку в сфере PR. Удаленный формат работы и гибкий график выбирает четверть российских специалистов.

Фото: Максим Платонов

Уровень конкуренции среди соискателей в сфере «Маркетинг, реклама, PR» по стране за первое полугодие 2022 вырос с 3,8 до 4,3 резюме на одну вакансию. В Татарстане — фактически не изменился, вырос с 3,4 до 3,6 резюме на одну вакансию, при норме рынка 5-6.

Согласно одному из последних исследований, в прошлом месяце работодатели активно искали менеджеров по продажам и по работе с клиентами, продавцов-кассиров и водителей. На эти вакансии пришлось 7,3%, 6,9% и 3,7% соответственно.

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Марина Скворцова