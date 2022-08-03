Эксперты выяснили, откуда туристы чаще всего приезжали в Казань

Чаще всего этим летом отдыху в Казани отдавали предпочтение жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской и Свердловской областей, такие данные привели «Реальному времени» в рейтинге от «Яндекс.Путешествий», составленному по данным поиска в период с сентября 2020 года по август 2021 года.



А сами жители Татарстана этим летом активнее всего бронировали отели в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Крыму и Нижегородской области.

Татарстан занял девятую строчку рейтинга среди российских регионов по количеству достопримечательностей. Всего в рейтинг вошла 51 достопримечательность региона. Самым популярным в категории «Парки и сады» стал парк Тысячелетия. Среди культовых сооружений — мечеть «Кул-Шариф», а среди театров — «Мастеровые» в Набережных Челнах.

Фото: realnoevremya.ru

Казань вошла в число самых востребованных направлений лета для железнодорожных путешествий. Чаще всего жители России путешествуют между Москвой и Санкт-Петербургом. На втором месте по популярности — маршрут из Москвы в Анапу, а тройку замыкает маршрут Краснодар — Адлер.



Топ наиболее популярных достопримечательностей Татарстана возглавил Казанский кремль. В общероссийском топе Казанский кремль занял 63-е место по числу поисковых запросов.

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Маргарита Головатенко