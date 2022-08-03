Татарстан попал в топ-10 регионов по количеству достопримечательностей

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял девятую строчку рейтинга среди российских регионов по количеству достопримечательностей, согласно предоставленному «Реальному времени» рейтингу от «Яндекс.Путешествий», составленному по данным поиска в период с сентября 2020 года по август 2021-го.



Всего в рейтинг вошла 51 достопримечательность региона. Самым популярным в категории «Парки и сады» стал парк Тысячелетия. Среди культовых сооружений — мечеть «Кул-Шариф», а среди театров — «Мастеровые» в Набережных Челнах.

Среди достопримечательностей Татарстана в топе больше всего парков, хотя по России тенденция отличается — в целом по стране особой популярностью пользуются музеи. Аналитики подсчитали, что по эпохам в регионе лидирует XX век — так же, как и в целом по России.

Фото: realnoevremya.ru

Топ наиболее популярных достопримечательностей Татарстана возглавил Казанский кремль. В общероссийском топе Казанский кремль занял 63-е место по числу поисковых запросов.

Музей-заповедник «Казанский Кремль» в первом полугодии 2022 года посетили 1,6 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число посетителей Казанского кремля выросло на четверть. За январь — июнь 2021-го там побывали 1,3 млн человек.

В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года зафиксировано увеличение посещаемости основных туристских центров.

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Маргарита Головатенко