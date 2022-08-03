Казанский кремль возглавил топ достопримечательностей Татарстана

Фото: Максим Платонов

Казанский кремль возглавил топ наиболее популярных достопримечательностей Татарстана, согласно предоставленному «Реальному времени» рейтингу от «Яндекс.Путешествий», составленному по данным поиска в период с сентября 2020 года по август 2021-го.



В итоге топ популярных достопримечательностей республики выглядит следующим образом:

Казанский кремль; Мечеть Кул-Шариф; Раифский Богородицкий монастырь; Храм всех религий; Башня Сююмбике; Дворец земледельцев; Билярское городище; Центр семьи «Казан»; Мост Миллениум; Парк Тысячелетия.

В общероссийском топе Казанский кремль занял 63-е место в по числу поисковых запросов.

Фото: realnoevremya.ru

Музей-заповедник «Казанский Кремль» в первом полугодии 2022 года посетили 1,6 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число посетителей Казанского Кремля выросло на четверть. За январь — июнь 2021-го там побывали 1,3 млн человек.

В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года зафиксировано увеличение посещаемости основных туристских центров.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко