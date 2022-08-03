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Казанский кремль возглавил топ достопримечательностей Татарстана

12:55, 03.08.2022 1
Казанский кремль возглавил топ достопримечательностей Татарстана
Фото: Максим Платонов

Казанский кремль возглавил топ наиболее популярных достопримечательностей Татарстана, согласно предоставленному «Реальному времени» рейтингу от «Яндекс.Путешествий», составленному по данным поиска в период с сентября 2020 года по август 2021-го.

В итоге топ популярных достопримечательностей республики выглядит следующим образом:

  1. Казанский кремль;
  2. Мечеть Кул-Шариф;
  3. Раифский Богородицкий монастырь;
  4. Храм всех религий;
  5. Башня Сююмбике;
  6. Дворец земледельцев;
  7. Билярское городище;
  8. Центр семьи «Казан»;
  9. Мост Миллениум;
  10. Парк Тысячелетия.

В общероссийском топе Казанский кремль занял 63-е место в по числу поисковых запросов.

Фото: realnoevremya.ru

Музей-заповедник «Казанский Кремль» в первом полугодии 2022 года посетили 1,6 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число посетителей Казанского Кремля выросло на четверть. За январь — июнь 2021-го там побывали 1,3 млн человек.

В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года зафиксировано увеличение посещаемости основных туристских центров.

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:17
    как они считают посетителей? там стоит какой-то счетчик туристов?
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