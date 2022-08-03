Казанский кремль возглавил топ достопримечательностей Татарстана
Казанский кремль возглавил топ наиболее популярных достопримечательностей Татарстана, согласно предоставленному «Реальному времени» рейтингу от «Яндекс.Путешествий», составленному по данным поиска в период с сентября 2020 года по август 2021-го.
В итоге топ популярных достопримечательностей республики выглядит следующим образом:
- Казанский кремль;
- Мечеть Кул-Шариф;
- Раифский Богородицкий монастырь;
- Храм всех религий;
- Башня Сююмбике;
- Дворец земледельцев;
- Билярское городище;
- Центр семьи «Казан»;
- Мост Миллениум;
- Парк Тысячелетия.
В общероссийском топе Казанский кремль занял 63-е место в по числу поисковых запросов.
Музей-заповедник «Казанский Кремль» в первом полугодии 2022 года посетили 1,6 млн человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число посетителей Казанского Кремля выросло на четверть. За январь — июнь 2021-го там побывали 1,3 млн человек.
В Татарстане по итогам первого полугодия 2022 года зафиксировано увеличение посещаемости основных туристских центров.
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