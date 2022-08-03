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Казань вошла в число самых популярных направлений для летних путешествий на поезде

08:12, 03.08.2022
Казань вошла в число самых популярных направлений для летних путешествий на поезде
Фото: rzd.ru

Казань вошла в число самых востребованных направлений лета для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру.

Чаще всего жители России путешествуют между Москвой и Санкт-Петербургом — это направление интересует 8,6 процента пассажиров. На втором месте по популярности — маршрут из Москвы в Анапу, а тройку замыкает маршрут Краснодар — Адлер.

Далее следуют маршруты из Москвы в Нижний Новгород, Симферополь, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Воронеж и столицу Татарстана, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Казань в первом полугодии 2022 года приняла 1,6 миллиона туристов. Загрузка объектов туристической инфраструктуры в городе составляет на сегодняшний день 95%. Насколько велико названное значение туристов — разбиралось «Реальное время».

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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