Казань вошла в число самых популярных направлений для летних путешествий на поезде

Казань вошла в число самых востребованных направлений лета для железнодорожных путешествий, сообщает Туту.ру.



Чаще всего жители России путешествуют между Москвой и Санкт-Петербургом — это направление интересует 8,6 процента пассажиров. На втором месте по популярности — маршрут из Москвы в Анапу, а тройку замыкает маршрут Краснодар — Адлер.

Далее следуют маршруты из Москвы в Нижний Новгород, Симферополь, Ростов-на-Дону, Новороссийск, Воронеж и столицу Татарстана, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Казань в первом полугодии 2022 года приняла 1,6 миллиона туристов. Загрузка объектов туристической инфраструктуры в городе составляет на сегодняшний день 95%. Насколько велико названное значение туристов — разбиралось «Реальное время».



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Маргарита Головатенко