Новым разгрывающим казанского УНИКСа стал Ненад Димитриевич

24-летний разыгрывающий Ненад Димитриевич перешел в казанский УНИКС из испанской «Валенсии» на правах аренды, сообщает пресс-служба клуба.



Соглашение с защитником сборной Северной Македонии рассчитано до конца сезона-2022/23.

Средние показатели Ненада Димитриевича в 22 матчах чемпионата Испании-2021/22 составили 9,6 очка, 4,1 передачи и 1,8 подбора за 19,3 минуты игрового времени. Македонский защитник провел десять игр в предыдущем розыгрыше Еврокубка, в среднем набирая 5,5 очка и отдавая 3,9 ассиста за 16,2 минуты на паркете.

Димитриевич защищает цвета сборной Северной Македонии с 2020 года. Средняя статистика новичка УНИКСа в национальной команде — 19,5 очка, 5,0 передачи и 4,5 подбора за 30,6 минуты на площадке.

В июле УНИКС подписал контракт с 30-летним тяжелым форвардом сборной Франции Луи Лабери, в которой в течение последних четырех сезонов тоже выступал за испанскую «Валенсию».



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко