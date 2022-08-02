Татарстанские производители автокомпонентов хотят участвовать в локализации «Москвича»
Татарстанские производители автокомпонентов, которые сотрудничают с КАМАЗом, хотели бы взять на себя часть локализации для нужд завода «Москвич». Об этом заявил председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров.
По его словам, республика и автомобильная отрасль только выиграют от того, что у КАМАЗа появился еще один завод в Москве.
— С точки зрения наших поставщиков (автокомпонентов, — прим. ред.), которые сегодня традиционно поставляют — это сотни компаний — на КАМАЗ, мы очень сильно надеемся, что КАМАЗ не забудет про этих поставщиков. И та локализация, которая, надеемся, будет проходить на заводе в Москве, затронет, конечно, и интересы наших поставщиков, — приводит ТАСС его слова.
Татарстанским компаниям такое сотрудничество принесет новые объемы, бюджетный эффект, позволит создать новые рабочие места.
Майоров отметил, что наработанный с «Москвичом» на рынке легкового автопрома опыт челнинский автогигант сможет использовать для реализации своих электромобилей «Кама».
Вчера власти Москвы и КАМАЗ подписали документ об инвестировании в автомобильный завод «Москвич» 5 миллиардов рублей. Челнинское предприятие приобретет 50% акций завода не позднее 1 октября.
В начале июля московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». Тогда сообщалось, что предприятие сделает упор на производство электрического транспорта.
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