Татарстанские производители автокомпонентов хотят участвовать в локализации «Москвича»

Татарстанские производители автокомпонентов, которые сотрудничают с КАМАЗом, хотели бы взять на себя часть локализации для нужд завода «Москвич». Об этом заявил председатель правления машиностроительного кластера Татарстана Сергей Майоров.

По его словам, республика и автомобильная отрасль только выиграют от того, что у КАМАЗа появился еще один завод в Москве.

— С точки зрения наших поставщиков (автокомпонентов, — прим. ред.), которые сегодня традиционно поставляют — это сотни компаний — на КАМАЗ, мы очень сильно надеемся, что КАМАЗ не забудет про этих поставщиков. И та локализация, которая, надеемся, будет проходить на заводе в Москве, затронет, конечно, и интересы наших поставщиков, — приводит ТАСС его слова.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Татарстанским компаниям такое сотрудничество принесет новые объемы, бюджетный эффект, позволит создать новые рабочие места.

Майоров отметил, что наработанный с «Москвичом» на рынке легкового автопрома опыт челнинский автогигант сможет использовать для реализации своих электромобилей «Кама».

Вчера власти Москвы и КАМАЗ подписали документ об инвестировании в автомобильный завод «Москвич» 5 миллиардов рублей. Челнинское предприятие приобретет 50% акций завода не позднее 1 октября.



В начале июля московское правительство и КАМАЗ подписали соглашение об организации производства автомобилей на заводе «Москвич». Тогда сообщалось, что предприятие сделает упор на производство электрического транспорта.



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Татьяна Леухина