В Болгаре появятся новые точки общепита и торговли

Фото: Роман Хасаев (архив)

В Болгаре организуют дополнительные места общепита, торговли и туалеты. Выделили из бюджета Татарстана на эти цели почти 24,2 миллиона рублей.

Запланирован комплекс работ по устройству палаток и туалетов. К ним приступят 8 августа. Завершить их требуется до 30 июня этого года.

Устройство палаток обойдется в 10,5 миллиона рублей, туалетов — почти в 9,7 миллиона рублей. Остальная сумма из выделенных 24,2 миллиона приходится на НДС.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Организацией дополнительных места общепита, торговли и туалетов в Болгаре займется ГУП «Татлизинг». Предприятие выиграло тендер и заключило контракт с ГИСУ Татарстана, следует из материалов на портале госзакупок.

«Реальное временя» в эксклюзивном проекте с фондом «Институт развития городов Татарстана» рассказывало, что в Болгаре негде выпить кофе и сложно найти свободное место в малочисленных кафе. Туристы и жители города жаловались на нехватку современных заведений общепита, которые к тому же работали бы допоздна.



Предприниматели объясняют это просто: посетителей в кафе Болгара мало, свободных площадей под точки общепита тоже практически нет. Создавать свои никто не рискует.



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Татьяна Демина