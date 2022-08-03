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В Болгаре появятся новые точки общепита и торговли

08:54, 03.08.2022 2
В Болгаре появятся новые точки общепита и торговли
Фото: Роман Хасаев (архив)

В Болгаре организуют дополнительные места общепита, торговли и туалеты. Выделили из бюджета Татарстана на эти цели почти 24,2 миллиона рублей.

Запланирован комплекс работ по устройству палаток и туалетов. К ним приступят 8 августа. Завершить их требуется до 30 июня этого года.

Устройство палаток обойдется в 10,5 миллиона рублей, туалетов — почти в 9,7 миллиона рублей. Остальная сумма из выделенных 24,2 миллиона приходится на НДС.

Фото: Роман Хасаев (архив)

Организацией дополнительных места общепита, торговли и туалетов в Болгаре займется ГУП «Татлизинг». Предприятие выиграло тендер и заключило контракт с ГИСУ Татарстана, следует из материалов на портале госзакупок.

«Реальное временя» в эксклюзивном проекте с фондом «Институт развития городов Татарстана» рассказывало, что в Болгаре негде выпить кофе и сложно найти свободное место в малочисленных кафе. Туристы и жители города жаловались на нехватку современных заведений общепита, которые к тому же работали бы допоздна.

Предприниматели объясняют это просто: посетителей в кафе Болгара мало, свободных площадей под точки общепита тоже практически нет. Создавать свои никто не рискует.

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Татьяна Демина
БизнесРозничная торговляУслугиОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:00
    С туалетами там реально беда, особенно во время массовых мероприятий. Там такие очереди выстраиваются. Причем за далеко не самый чистый туалет после получасовой очереди сдирают неадекватные деньги.
    В ряде стран Европы, Эмиратах, Китае туалеты были бесплатные.

    Что касается общепита, то тоже все сложно. Их и так немного. И как ни странно, там не везде халяльное питание, надо спрашивать. И я уже молчу о завышенных ценах и качестве обслуживания.
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  • Анонимно 09:00
    наконец-то
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