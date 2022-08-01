В Казани поздно вечером образовалась пробка перед Миллениумом из-за дорожных работ
В Казани поздно вечером образовалась пробка на улице Фатыха Амирхана перед мостом Миллениум. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Затор растянулся почти на километр. Судя по карте, движение осложняют дорожные работы.
Также по данным на 22:10, небольшой затор образовался на улице Николая Ершова. На прошлой неделе на этой же улице образовалась серьезная пробка из-за ДТП.
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