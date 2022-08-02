Марат Галлямов: ипотека без первоначального взноса подстегнула бы рынок

Ипотека без первоначального взноса смогла бы оживить рынок. Таким мнением в прямом эфире «Реального времени» поделился директор агентства недвижимости «Этажи» Марат Галлямов.

— Раньше, вы знаете, в 2005—2006 годах, когда ипотека только-только разгонялась, в 2004-м даже, может быть, были такие программы. И сейчас, наверное, больше вот это бы подстегнуло рынок. Это ипотека без первоначального взноса. Мы пока немножко не понимаем, почему до сих пор ее не вводят, — заявил он.

Он обратил внимание, что у некоторых граждан, желающих приобрести квартиру, нет накоплений на первоначальный взнос по ипотеке.

— Вот ты можешь купить квартиру без первоначального взноса, но зато под 7—8%. Пожалуйста. Сейчас большая проблема опять же у молодых людей, у тех, кто нуждается в жилье. У них элементарно нет накоплений, даже тех же 15% — это 500—600 тысяч. Либо субсидируйте этот первоначальный взнос, либо создайте программы с нулевым вообще первоначальным взносом, и будет вообще классно. То есть чтобы каждый мог себе позволить, — рассказал эксперт.

Фото: агентство недвижимости «Этажи»

Марат Галлямов добавил, что некоторым приходится брать в банках потребительский кредит, чтобы сделать первоначальный взнос по ипотеке.

— И многие, ну некоторые, берут потребкредиты на первоначальный взнос, это двойная нагрузка. И вот здесь, наоборот, больше рисков, нежели дать возможность без первоначального взноса покупать недвижимость, и люди просто чуть больше будут платить ежемесячный платеж, — убежден эксперт.

По его мнению, на сегодняшний день ипотека без первоначального взноса — верный вариант:

— Но если им [банкам] необходимо двигать свои продажи и выдавать ипотеку, если у них такая долгосрочная стратегия, то… А почему бы не задуматься над этим? Сейчас, я думаю, это было бы неплохим решением.

Фото: realnoevremya.ru

В прямом эфире «Реального времени» Марат Галлямов также рассказал о ситуации на рынке вторичного жилья в Казани. По его словам, цены на эту недвижимость сейчас не растут, они даже начинают «припадать».



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Татьяна Демина, Елизавета Пуншева