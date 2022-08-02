Марат Галлямов: цены на вторичное жилье в Казани начинают «припадать»

Фото: агентство недвижимости «Этажи»

«В целом сейчас цены не растут»

На данный момент цены на вторичное жилье в Казани не растут. Они даже начинают «припадать». Об этом в прямом эфире «Реального времени» рассказал директор агентства недвижимости «Этажи» Марат Галлямов.

— Если взять такую средневзвешенную стоимость объекта и маржинальность застройщика, цены несколько подешевели. За счет чего? Клиент получает ипотеку под 0,1% или под 1%, это уже не 6%, он экономит на ежемесячных платежах, на переплате. То есть мы посмотрим переплату, которую бы он заплатил за ту же самую квартиру, что стоила 100 тысяч за «квадрат», а сейчас она стоит 50 тысяч «квадрат», но тогда была ставка 8%, а сейчас эта ставка, например, 1% или 0,1%, то за счет того, что застройщик субсидировал эту ставку за свой счет, он уменьшил свою маржинальность. Он снизил, он дал эту скидку. То есть это такая завуалированная скидка, — объяснил спикер.

Фото: Максим Платонов

По его словам, сейчас цены на «вторичку» начали снижаться:

— В целом сейчас цены не растут. Они даже, если математически считать, начинают «припадать». Но не будет обвала, потому что не с чего обваливаться, — считает Марат Галлямов. По его словам, профицита жилья в столице Татарстана нет, наоборот, есть дефицит.

«Мы видим, как пошли сделки с вторичной недвижимостью»

— Тренд в середине июня начал показывать положительную динамику. Сейчас, например, есть взять по уровню задатков вторичной недвижимости, мы, наши компании, фиксируем рост на 154% июль к июню. Если мы берем даже семь месяцев этого года, то к предыдущему периоду семи месяцев мы даже вышли в маленький плюс — 105%, — рассказал спикер.

Это, в частности, связано с ипотекой. Она, по словам Марата Галлямова, пришла «к понятному значению».

— Мы видим, как пошли сделки с вторичной недвижимостью. Почему говорим про вторичную недвижимость, а не про новостройки? Потому что деньги на новостройку у наших клиентов, как правило, появляются от продажи вторичного жилья. И так как в период с апреля по май, даже июнь, середину июля, ставки запредельные были на «вторичку», то есть «вторичка» практически стояла, сделки проходили за наличный расчет только, а доля наличного расчета в сделках составляет порядка 25—30%, соответственно, сделки на рынке новостроек упали в пять раз. Не было денег у наших клиентов на те же самые первоначальные взносы, — рассказал Марат Галлямов.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, покупатели затаились ввиду «неопределенной ситуации», добавил спикер. По его мнению, они «не хотели заходить в эти риски». Сейчас у них появилась уверенность, особенно в том, что государство не сбавило оборотов по поддержке строительной отрасли и социальных программ.

— Июль прекрасный показал тренд. В частности, «вторичка» — плюс 154% , загородная недвижимость — плюс 135%. На загородную недвижимость активно сейчас спрос идет, — добавил Марат Галлямов.

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Татьяна Демина