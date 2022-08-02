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Хедлайнерами Дня строителя в Челнах станут певица Света и Ильсия Бадретдинова

16:10, 02.08.2022
Хедлайнерами Дня строителя в Челнах станут певица Света и Ильсия Бадретдинова
Фото: wikimedia.org

В Набережных Челнах на майдане парка «Прибрежный» 12 августа пройдет праздник, посвященный Дню строителя. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Праздник начнется в 17.00. Гостей ждет театрализованное представление, экстремальное шоу каскадеров, выступление артистов и творческих коллективов города.

Также ожидается концерт заслуженной артистки Татарстана Ильсии Бадретдиновой выступление певицы Светы. Завершится праздник салютом.

В 2019 году на Дне строителя в Челнах выступали группа «Хор Турецкого» и хип-хоп исполнитель Feduk. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии COVID-19. В 2021 году праздник отмечали без особого размаха.

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Татьяна Леухина
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