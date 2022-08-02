Хедлайнерами Дня строителя в Челнах станут певица Света и Ильсия Бадретдинова
В Набережных Челнах на майдане парка «Прибрежный» 12 августа пройдет праздник, посвященный Дню строителя. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии города.
Праздник начнется в 17.00. Гостей ждет театрализованное представление, экстремальное шоу каскадеров, выступление артистов и творческих коллективов города.
Также ожидается концерт заслуженной артистки Татарстана Ильсии Бадретдиновой выступление певицы Светы. Завершится праздник салютом.
В 2019 году на Дне строителя в Челнах выступали группа «Хор Турецкого» и хип-хоп исполнитель Feduk. В 2020 году мероприятие отменили из-за пандемии COVID-19. В 2021 году праздник отмечали без особого размаха.
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