Feduk и «Хор Турецкого» выступят в Челнах на Дне строителя

10 августа в Набережных Челнах будет отмечаться День строителя. Хедлайнерами праздника станут группа «Хор Турецкого» и хип-хоп исполнитель Feduk.

С 16.00 гостей праздника ожидает праздничная программа на майдане парка «Прибрежный». На сцене будут чествовать лучших работников отрасли города, которые показали наилучшие результаты. Вечером состоится дискотека от радиостанции «Европа +», праздник закончится салютом в 22.00, сообщает пресс-служба исполкома Набережных Челнов.

Праздновать День строителя будут на всех площадках города: в парке культуры и отдыха пос. ГЭС, на набережной Г.Тукая, в парке «Победы», на бульваре «Энтузиастов». Будет организована фотовыставка об истории города. Помимо выступления российских артистов, гостей порадуют артисты татарской эстрады и завораживающее фаер-шоу.

Ранее сообщалось, что на дне рождения «Нижнекамскнефтехима» выступит Elvin Grey.

