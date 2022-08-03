Сегодня в Татарстане ожидается до +30 градусов

В среду, 3 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность и умеренный северный, северо-восточный ветер. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем воздух прогреется до +25—30 градусов. В Казани прогнозируется от +26 до +29°С, в Набережных Челнах — от +25 до +28°С.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, до конца этой недели существенных изменений погоды не ожидается, в основном без осадков. В ночное время прогнозируется от +12 до +17 градусов, в дневное — от +26 до +31°С.



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Татьяна Демина