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За сутки в Татарстане зарегистрировали 45 случаев заражения COVID-19

11:15, 02.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в Татарстане зарегистрировали 45 случаев заражения COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане коронавирус выявили у 45 человек. За весь период пандемии в республике подтвердился 153 941 случай COVID-19.

По данным федерального оперштаба , за минувшие сутки в Татарстане вылечились 12 пациентов. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 150 449 человек.

Умерли от коронавируса с начала пандемии 1 996 татарстанцев. За минувшие сутки случаев смерти, причиной которых стал COVID-19, не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 2 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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