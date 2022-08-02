За сутки в Татарстане зарегистрировали 45 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане коронавирус выявили у 45 человек. За весь период пандемии в республике подтвердился 153 941 случай COVID-19.

По данным федерального оперштаба , за минувшие сутки в Татарстане вылечились 12 пациентов. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 150 449 человек.

Умерли от коронавируса с начала пандемии 1 996 татарстанцев. За минувшие сутки случаев смерти, причиной которых стал COVID-19, не зарегистрировано.



Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко