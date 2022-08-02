Главное о коронавирусе на 2 августа: Франция отменила ограничения на границе, 62% россиян не боятся COVID-19
В Татарстане вторые сутки подряд не фиксируют случаев выздоровления от COVID-19
За последние сутки в Татарстане выявлено 45 случаев заражения коронавирусом. Всего на 2 августа общее количество инфицированных в республике достигло 153 941. Выздоровели за весь период 150 449 человек, за минувшие сутки — 12. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 51 человека.
- В Татарстане проведено 6 948 189 лабораторных исследования на наличие коронавируса. Охват тестированием за последние семь дней на 100 тысяч населения составляет 190,3 исследования.
- В Татарстане двое суток подряд не регистрировали случаев выздоровления от коронавируса — о них не сообщалось утром 31 июля и 1 августа. Это не первый подобный случай в Татарстане. О новых случаях выздоровления за сутки в республике не сообщалось 17 и 18 июля.
Врач: грудное вскармливание не противопоказано при COVID-19
За последние сутки в России выявили 9 560 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 573 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 622 103 человек, а выздоровевших — до 17 990 048. За сутки болезнь унесла жизни 48 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 517 человек.
- Согласно исследованию сервиса SuperJob, только четверо из 10 россиян обеспокоились ростом заболеваемости COVID-19. Признались, что опасаются заражения коронавирусом, 38% респондентов, еще 5% рассказали, что очень боятся, а 33% — немного боятся. 62% опрошенных россиян не обеспокоены ростом заболеваемости. Женщины чаще мужчин в той или иной степени опасаются за свое здоровье в разгар заболеваемости COVID-19 (44 и 31% соответственно). Боятся вируса чаще респонденты старше 45 лет.
- Существующие мутации коронавируса пока не требуют обновления состава уже имеющихся вакцин, заявила директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест» Анна Сафонова. По ее словам, принять решение о создании новой вакцины можно будет лишь после того, как количество мутаций превысит определенный порог.
- Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами «омикрона»: отек, покраснение и длительная боль в горле, сильный насморк. Он отметил, что насморк нужен для физического вымывания патогенных микроорганизмов — вирусов, бактерий или грибков. Это и есть работа иммунной системы, подчеркнул вирусолог.
- Коронавирус не является противопоказанием для грудного вскармливания, если только женщина не находится в тяжелом состоянии, сообщила руководитель Национального координирующего центра по поддержке грудного вскармливания НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.А. Кулакова Ольга Ладодо. В актуальной версии рекомендаций Минздрава прописано, что вскармливание не противопоказано женщине, которая болеет или уже переболела.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан ревакцинироваться от COVID-19, чтобы снизить вероятность введения антиковидных ограничений. Рост заболеваемости в городе обусловлен в том числе и заражением граждан во время отпусков. При этом COVID-19 мутировал, у вируса появились новые штаммы и уровень коллективного иммунитета снизился.
- Вместе с этим руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что Санкт-Петербург находится в начале эпидемиологического подъема в связи с ростом заболеваемости. При этом госпитализированных больных немного, а рост пневмонии незначительный. В то же время число бессимптомных и больных с общими респираторными симптомами выросло почти в четыре раза.
- Глава департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский приказал усилить противокоронавирусные меры в медучреждениях региона. Медики вновь будут работать в респираторах и перчатках при оказании помощи людям с признаками инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. В целях соблюдения противоэпидемического режима вход, к примеру, в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска без масок или респираторов запрещен.
- При сохранении уровня заболеваемости коронавирусом в Москве придется возобновить масочный режим в метрополитене, заявил депутат Госдумы, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. По его мнению, с началом холодов в столице возможен новый рост числа заболевших. Даже с появлением новых вагонов, в которых есть технология обработки воздуха, масочный режим останется единственной надежной мерой, чтобы избежать распространения вируса, убежден Онищенко.
- Также Онищенко заявил, что вводить локдаун из-за подъема заболеваемости коронавирусом в России не нужно. Чтобы избежать ухудшения ситуации, необходимо адекватно реагировать на ситуацию и принимать меры профилактики распространения вируса в зависимости от региона, добавил он.
- Власти Тульской области ввели масочный режим и запрет на посещения в стационарах учреждений здравоохранения региона в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. На прошлой неделе зарегистрировано 754 случая заболевания COVID-19, что на 95% выше, чем неделей ранее. Наибольший рост заболеваемости наблюдается среди детей в возрасте до 6 лет и взрослых старше 65 лет.
В Шанхае второй день подряд не регистрируют новых случаев COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 578 212 514 человек, 6 402 488 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (91 472 835). На второй строчке — Индия (44 050 009), на третьей — Франция (34 077 286), на четвертой — Бразилия (33 855 964), на пятой — Германия (30 956 873).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 030 498). За ними следуют Бразилия (678 715), Индия (526 430), Россия (374 719, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 525).
- Новый тест на COVID-19 президента США Джо Байдена в понедельник показал положительный результат, говорится заявлении его лечащего врача Кевина О'Коннора. Американский лидер чувствует себя хорошо, но продолжает соблюдать «жесткие меры самоизоляции». В субботу Байден вернулся на карантин после того, как его тест на коронавирус снова показал положительный результат после нескольких отрицательных тестов в предыдущие дни.
- Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что число заболевших коронавирусом за последние две недели увеличилось в 3,2 раза по сравнению с предыдущим 14 днями. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в зоне умеренного риска находится Нур-Султан, остальные регионы — в зеленой зоне. Занятость инфекционных коек — 30%, реанимационных — 7%. В связи с ростом заболеваемости в регионах усилили эпидемиологический контроль и профилактические работы.
- Министр здравоохранения Чили Мария Бегонья Ярса рассказала, что власти страны планируют предлагать жителям пятую прививку от коронавируса. Ее, вероятно, придется делать лишь в 2023 году, поскольку после четвертой дозы «наблюдается лучший иммунологический ответ». «Это не так срочно», — добавила она.
- Региональные санитарные службы Болгарии вводят масочный режим на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Наиболее строгие меры в курортной Варне, где маски снова обязательны в городском транспорте и на закрытых общественных местах, в том числе в крупных магазинах. Гражданам рекомендовано носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления людей.
- Власти Шанхая второй день подряд сообщают об отсутствии местных случаев инфицирования COVID-19 в городе, который уже два месяца находится в состоянии восстановления пострадавшей из-за жесткого локдауна экономики. За последний месяц власти официально подтвердили чуть больше 150 случаев инфицирования, а также выявили свыше 640 бессимптомных носителей, которые считаются отдельно.
- Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, заявила, что не будет вводить очередной карантин в случае победы на выборах. Она добавила, что считает важным отсутствие дополнительных ограничений на деятельность бизнеса в целях развития экономики Великобритании.
- Министр-делегат Франции по вопросам транспорта Клеман Бон заявил, что с 1 августа власти страны отменяют антиковидные ограничения на границе. При этом Бон призвал французов продолжать носить маски в общественном транспорте. Правительству придется получить специальное разрешение законодательного органа в случае, если оно захочет восстановить такие меры, как санитарные пропуска, обязанность ношения маски, карантин и комендантский час.
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