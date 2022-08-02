Главное о коронавирусе на 2 августа: Франция отменила ограничения на границе, 62% россиян не боятся COVID-19

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вторые сутки подряд не фиксируют случаев выздоровления от COVID-19

За последние сутки в Татарстане выявлено 45 случаев заражения коронавирусом. Всего на 2 августа общее количество инфицированных в республике достигло 153 941. Выздоровели за весь период 150 449 человек, за минувшие сутки — 12. Всего скончались 1 996 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 51 человека.

В Татарстане проведено 6 948 189 лабораторных исследования на наличие коронавируса. Охват тестированием за последние семь дней на 100 тысяч населения составляет 190,3 исследования.

В Татарстане двое суток подряд не регистрировали случаев выздоровления от коронавируса — о них не сообщалось утром 31 июля и 1 августа. Это не первый подобный случай в Татарстане. О новых случаях выздоровления за сутки в республике не сообщалось 17 и 18 июля.

Фото: realnoevremya.ru

Врач: грудное вскармливание не противопоказано при COVID-19

За последние сутки в России выявили 9 560 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 573 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 622 103 человек, а выздоровевших — до 17 990 048. За сутки болезнь унесла жизни 48 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 382 517 человек.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, только четверо из 10 россиян обеспокоились ростом заболеваемости COVID-19. Признались, что опасаются заражения коронавирусом, 38% респондентов, еще 5% рассказали, что очень боятся, а 33% — немного боятся. 62% опрошенных россиян не обеспокоены ростом заболеваемости. Женщины чаще мужчин в той или иной степени опасаются за свое здоровье в разгар заболеваемости COVID-19 (44 и 31% соответственно). Боятся вируса чаще респонденты старше 45 лет.

Существующие мутации коронавируса пока не требуют обновления состава уже имеющихся вакцин, заявила директор по продуктовой политике медицинской лаборатории «ЛабКвест» Анна Сафонова. По ее словам, принять решение о создании новой вакцины можно будет лишь после того, как количество мутаций превысит определенный порог.

Фото: realnoevremya.ru

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков перечислил основные симптомы COVID-19, вызванного последними вариантами «омикрона»: отек, покраснение и длительная боль в горле, сильный насморк. Он отметил, что насморк нужен для физического вымывания патогенных микроорганизмов — вирусов, бактерий или грибков. Это и есть работа иммунной системы, подчеркнул вирусолог.

Коронавирус не является противопоказанием для грудного вскармливания, если только женщина не находится в тяжелом состоянии, сообщила руководитель Национального координирующего центра по поддержке грудного вскармливания НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.А. Кулакова Ольга Ладодо. В актуальной версии рекомендаций Минздрава прописано, что вскармливание не противопоказано женщине, которая болеет или уже переболела.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал горожан ревакцинироваться от COVID-19, чтобы снизить вероятность введения антиковидных ограничений. Рост заболеваемости в городе обусловлен в том числе и заражением граждан во время отпусков. При этом COVID-19 мутировал, у вируса появились новые штаммы и уровень коллективного иммунитета снизился.

Фото: realnoevremya.ru

Вместе с этим руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова заявила, что Санкт-Петербург находится в начале эпидемиологического подъема в связи с ростом заболеваемости. При этом госпитализированных больных немного, а рост пневмонии незначительный. В то же время число бессимптомных и больных с общими респираторными симптомами выросло почти в четыре раза.



Глава департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Добровольский приказал усилить противокоронавирусные меры в медучреждениях региона. Медики вновь будут работать в респираторах и перчатках при оказании помощи людям с признаками инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. В целях соблюдения противоэпидемического режима вход, к примеру, в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска без масок или респираторов запрещен.

При сохранении уровня заболеваемости коронавирусом в Москве придется возобновить масочный режим в метрополитене, заявил депутат Госдумы, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. По его мнению, с началом холодов в столице возможен новый рост числа заболевших. Даже с появлением новых вагонов, в которых есть технология обработки воздуха, масочный режим останется единственной надежной мерой, чтобы избежать распространения вируса, убежден Онищенко.

Фото: realnoevremya.ru

Также Онищенко заявил, что вводить локдаун из-за подъема заболеваемости коронавирусом в России не нужно. Чтобы избежать ухудшения ситуации, необходимо адекватно реагировать на ситуацию и принимать меры профилактики распространения вируса в зависимости от региона, добавил он.

Власти Тульской области ввели масочный режим и запрет на посещения в стационарах учреждений здравоохранения региона в связи с ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. На прошлой неделе зарегистрировано 754 случая заболевания COVID-19, что на 95% выше, чем неделей ранее. Наибольший рост заболеваемости наблюдается среди детей в возрасте до 6 лет и взрослых старше 65 лет.

В Шанхае второй день подряд не регистрируют новых случаев COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 578 212 514 человек, 6 402 488 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (91 472 835). На второй строчке — Индия (44 050 009), на третьей — Франция (34 077 286), на четвертой — Бразилия (33 855 964), на пятой — Германия (30 956 873).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 030 498). За ними следуют Бразилия (678 715), Индия (526 430), Россия (374 719, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (327 525).

Новый тест на COVID-19 президента США Джо Байдена в понедельник показал положительный результат, говорится заявлении его лечащего врача Кевина О'Коннора. Американский лидер чувствует себя хорошо, но продолжает соблюдать «жесткие меры самоизоляции». В субботу Байден вернулся на карантин после того, как его тест на коронавирус снова показал положительный результат после нескольких отрицательных тестов в предыдущие дни.

Министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что число заболевших коронавирусом за последние две недели увеличилось в 3,2 раза по сравнению с предыдущим 14 днями. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, в зоне умеренного риска находится Нур-Султан, остальные регионы — в зеленой зоне. Занятость инфекционных коек — 30%, реанимационных — 7%. В связи с ростом заболеваемости в регионах усилили эпидемиологический контроль и профилактические работы.

Министр здравоохранения Чили Мария Бегонья Ярса рассказала, что власти страны планируют предлагать жителям пятую прививку от коронавируса. Ее, вероятно, придется делать лишь в 2023 году, поскольку после четвертой дозы «наблюдается лучший иммунологический ответ». «Это не так срочно», — добавила она.

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Региональные санитарные службы Болгарии вводят масочный режим на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Наиболее строгие меры в курортной Варне, где маски снова обязательны в городском транспорте и на закрытых общественных местах, в том числе в крупных магазинах. Гражданам рекомендовано носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в местах массового скопления людей.

Власти Шанхая второй день подряд сообщают об отсутствии местных случаев инфицирования COVID-19 в городе, который уже два месяца находится в состоянии восстановления пострадавшей из-за жесткого локдауна экономики. За последний месяц власти официально подтвердили чуть больше 150 случаев инфицирования, а также выявили свыше 640 бессимптомных носителей, которые считаются отдельно.

Фото: pxhere.com

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за пост лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, заявила, что не будет вводить очередной карантин в случае победы на выборах. Она добавила, что считает важным отсутствие дополнительных ограничений на деятельность бизнеса в целях развития экономики Великобритании.

Министр-делегат Франции по вопросам транспорта Клеман Бон заявил, что с 1 августа власти страны отменяют антиковидные ограничения на границе. При этом Бон призвал французов продолжать носить маски в общественном транспорте. Правительству придется получить специальное разрешение законодательного органа в случае, если оно захочет восстановить такие меры, как санитарные пропуска, обязанность ношения маски, карантин и комендантский час.

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Максим Кокунин