В Татарстане вторые сутки подряд не фиксируют случаев выздоровления от COVID-19

В Татарстане вторые сутки подряд не регистрируют случаев выздоровления от коронавируса. Всего от COVID-19 в республике вылечились 150 437 татарстанцев, следует из данных федерального оперштаба.

Это не первый подобный случай в Татарстане. О новых случаях выздоровления за сутки в республике не сообщалось 17 и 18 июля.

Фото: стопкоронавирус.рф

Всего на 1 августа в Татарстане выявлено 153 896 случаев заражения COVID-19. Умерли от коронавируса 1 996 жителей республики.



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Татьяна Демина