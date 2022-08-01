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В Татарстане вторые сутки подряд не фиксируют случаев выздоровления от COVID-19

13:41, 01.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане вторые сутки подряд не фиксируют случаев выздоровления от COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане вторые сутки подряд не регистрируют случаев выздоровления от коронавируса. Всего от COVID-19 в республике вылечились 150 437 татарстанцев, следует из данных федерального оперштаба.

Это не первый подобный случай в Татарстане. О новых случаях выздоровления за сутки в республике не сообщалось 17 и 18 июля.

Фото: стопкоронавирус.рф

Всего на 1 августа в Татарстане выявлено 153 896 случаев заражения COVID-19. Умерли от коронавируса 1 996 жителей республики.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 1 августа читайте в подборке интернет-газеты.

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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