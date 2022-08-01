Участники Всемирного конгресса татар побывали в Болгаре — видео
Участники и гости VIII съезда Всемирного конгресса татар побывали в Болгарском музее-заповеднике. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Гостям заповедника представили небольшой концерт с участием Государственного ансамбля песни и танца Татарстана.
VIII съезд Всемирного конгресса татар в 2022 году проходит в Казани с 30 июля по 3 августа.
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