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Участники Всемирного конгресса татар побывали в Болгаре — видео

23:31, 01.08.2022
Участники Всемирного конгресса татар побывали в Болгаре — видео
Фото: скриншот

Участники и гости VIII съезда Всемирного конгресса татар побывали в Болгарском музее-заповеднике. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Гостям заповедника представили небольшой концерт с участием Государственного ансамбля песни и танца Татарстана.

VIII съезд Всемирного конгресса татар в 2022 году проходит в Казани с 30 июля по 3 августа.

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Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан

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