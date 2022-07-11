В Татарстане утвердили даты проведения VIII съезда Всемирного конгресса татар

Фото: Олег Тихонов (архив)

VIII съезд Всемирного конгресса татар в 2022 году пройдет в Казани с 30 июля по 3 августа. Даты утверждены указом президента Татарстана.



Организационному комитету по подготовке и проведению VIII съезда Всемирного конгресса татар поручено разработать и утвердить план его подготовки и проведения до 20 июля.

Указ также утверждает состав организационного комитета по подготовке и проведению конгресса. Его возглавил заместитель премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

Фото: Олег Тихонов (архив)

В апреле стало известно, что в Доме народов России в Москве могут создать офис Всемирного конгресса татар. В совещании приняли участие вице-премьер РТ Василь Шайхразиев, заместитель директора Дома дружбы народов Татарстана Наталья Мясникова, директор Дома народов России Андрей Березин и другие.

29 апреля в столице Татарстана выбрали делегатов на VIII съезд Всемирного конгресса татар от казанского отделения ВКТ. Как отмечал руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров, на дискуссионных площадках съезда будут обсуждаться вопросы развития татарского народа, вопросы культуры и науки, а еще сотрудничество с соотечественниками, проживающими за рубежом.

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Маргарита Головатенко