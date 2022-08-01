В Казани выпустили фильм-клип «Әбидә»

Фото: кадр видео

Студия «Теория» и группа Juna выпустили совместный фильм-клип под названием «Әбидә». Его премьера состоялась сегодня на YouTube.

Как рассказал руководитель студии «Теория» Ильдар Аюпов , сначала появилась задумка видеоряда и сценарий фильма. Лишь потом была написана песня на татарском языке, автором которой стала группа Juna. Аюпов уточнил, что авторы трека не знали о задумке по сюжету видеоролика, за основу было дано лишь настроение.

В создании песни участвовала и поэтесса Миляуша Гафурова. Как добавила участница группы Juna Александра Мустафина, песня писалась легко: «Это смесь меланхолии, ностальгии и рисовалась в голове картинка покинутого деревенского домика зимой».

Действие фильма-клипа происходит в деревенском доме в будущем технологий. За столом сидят пожилая женщина, ее внучка и робот.

В 2020 году Juna, поющая песни на стихи татарских поэтов, записала дебютный альбом «Amanat». В диск попали песни на стихи современных татарских поэтов — Луизы Янсуар, Йолдыз Миннуллиной, Роберта Ахметзянова, Азата Миргаязова, Эльмиры Шарифуллиной.



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Татьяна Демина