Группа Juna представит дебютный альбом в Национальной библиотеке

Фото: Предоставлено группой Juna

Группа Juna, поющая песни на стихи татарских поэтов, завершила запись дебютного альбома «Amanat» («Әманәт»), который выложит на все популярные платформы 23 октября. Средства на запись альбомы были собраные методом краудфандинга, кроме того, группа выиграла грант от «Татнефти» на его производство. О его записи группа рассказывала в интервью «Реальному времени».

В диск попали песни на стихи современных татарских поэтов — Луизы Янсуар, Йолдыз Миннуллиной, Роберта Ахметзянова, Азата Миргаязова, Эльмиры Шарифуллиной.

Презентацию Juna проведет 24-25 октября Национальной библиотеке РТ, причем это будет живой концерт при участии вокального коллектива MIR. Вход на концерты осуществляется по регистрации.

Также группа обещает представить подарочное издание альбома на диске и первый официальный мерч. Перед концертом, в 18:00, заместитель директора Табрис Яруллин проведет экскурсию по новому зданию Национальной библиотеки.

Juna существует более пяти лет. Их музыка с элементами фолка, рока и электроники звучала в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Омске, Чебоксарах и других городах. Группа сотрудничала с театрами Камала и Тинчурина в спектаклях «Сүнгән йолдызлар» и «Карурман».

