«РИА Новости»: Собчак сообщила о госпитализации Чубайса в одну из европейских клиник

Экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс госпитализирован в одну из европейских клиник в состоянии средней тяжести, пишет «РИА Новости», ссылаясь на Telegram-канал Ксении Собчак.

— Чубайс в реанимации. Говорила только что с Авдотьей [женой Чубайса, — прим. ред.]. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги. Вот комментарий лично Анатолия Борисовича: «Я госпитализирован в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре. Состояние средней тяжести, стабильное», — говорится в сообщении.

Синдром Гийена-Барре — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. За 1—3 недели до проявления заболевания у большинства пациентов отмечают признаки инфекции желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей. Болезнь может возникать по разным причинам, включая бактериальные или вирусные инфекции, и чаще встречается у мужчин и людей старше 50 лет.

Фото: kremlin.ru

23 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию.

— А уехал, не уехал — это его личное дело, — сказал он.

Об уходе Чубайса с поста сообщили СМИ со ссылкой на источники. Через некоторое время в Сети появилась информация о том, что он уехал в Турцию.

В декабре 2020 года Владимир Путин назначил Чубайса своим спецпредставителем. До этого он занимал пост гендиректора «Роснано».



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Максим Кокунин