В Кремле прокомментировали уход Чубайса с поста спецпредставителя президента России

Спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— А уехал, не уехал — это его личное дело, — приводит «РИА Новости» его слова.

Об уходе Чубайса с поста сообщили СМИ со ссылкой на источники. Через некоторое время в Сети появилась информация о том, что он уехал в Турцию.

В декабре 2020 года президент РФ назначил Чубайса своим спецпредставителем. До этого он занимал пост гендиректора «Роснано».

Татьяна Леухина