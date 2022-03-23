Новости общества

18:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле прокомментировали уход Чубайса с поста спецпредставителя президента России

17:59, 23.03.2022
В Кремле прокомментировали уход Чубайса с поста спецпредставителя президента России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Спецпредставитель президента России по устойчивому развитию Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— А уехал, не уехал — это его личное дело, — приводит «РИА Новости» его слова.

Об уходе Чубайса с поста сообщили СМИ со ссылкой на источники. Через некоторое время в Сети появилась информация о том, что он уехал в Турцию.

В декабре 2020 года президент РФ назначил Чубайса своим спецпредставителем. До этого он занимал пост гендиректора «Роснано».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также