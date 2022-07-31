Бывший президент Филиппин скончался от осложнений COVID-19

Бывший президент Филиппин Фидель Рамос, возглавлявший страну с 1992 по 1998 год, умер в возрасте 94 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает The Manila Times.

В администрации нынешнего президента страны Фердинанда Маркоса — младшего выразили соболезнования в связи со смертью бывшего лидера.

— Он оставил после себя яркое наследие и прочное место в истории за свое участие в великих переменах в нашей стране как в качестве военного офицера, так и главы исполнительной власти, — заявил представитель действующего главы государства.

Фото: en.wikipedia.org. Рамос слева

Рамос роисходил из среды политической элиты — его отец был членом парламента и министром иностранных дел Филиппин. Образование получил в США, в военной академии Уэст-Пойнт, выпустившей многих офицеров для развивающихся стран, впоследствии ставших участниками правых военных переворотов. Также обучался в университете Иллинойса.

Зарекомендовал себя политиком правого крыла, сразу после переворота 1986 года по его рекомендации Корасон Акино ( 11-ый президент Филиппин с 25 февраля 1986 года по 30 июня 1992 года) вывела из правительства министров левой ориентации. Выступал против переговоров с лидерами партизан-коммунистов. Придя к власти, продолжал политику рыночных реформ, приватизации и привлечения иностранных инвестиций, в противовес социалистическим реформам времен «демократической революции» Фердинанда Маркоса.

Напомним, 8 июля бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после совершенного на него нападения. Политик умер в больнице Медицинского университета Нары. Ему было 67 лет. Подозреваемого в нападении задержали, им оказался бывший моряк Сил самообороны Японии.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин