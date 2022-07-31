Владимир Путин 1 августа проведет совещание по развитию металлургического комплекса

Президент России Владимир Путин 1 августа проведет совещание по развитию металлургического комплекса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

С докладом выступит заместитель председателя правительства России — министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Фото: pixabay.com

В марте вице-премьер страны Марат Хуснуллин сообщил, что рост цен на продукцию металлургического комплекса в России остановлен. По его словам, на внутреннем рынке потребляется 42 млн тонн черных металлов в год. Из них 70% потребляет строительная отрасль.

До этого президент «Норникеля» Владимир Потанин сообщал, что российские металлургические компании обсуждают с Минпромторгом России фиксацию цен на свою продукцию для внутренних потребителей на уровне февраля 2022 года. Он добавил, что проблему компании хорошо понимают и стараются вписаться в те инициативы правительства по защите потребительского рынка, которые касаются этой сферы.

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Максим Кокунин