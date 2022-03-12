Потанин: металлургические компании обсуждают с Минпромторгом фиксацию цен на уровне февраля

Президент «Норникеля» Владимир Потанин рассказал, что российские металлургические компании обсуждают с Минпромторгом РФ фиксацию цен на свою продукцию для внутренних потребителей на уровне февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Потанина, инициатива обсуждается на более длительный период с возможным повышением цен с учетом инфляции. Он добавил, что проблему компании хорошо понимают и стараются вписаться в те инициативы правительства по защите потребительского рынка, которые касаются этой сферы.

Также Потанин добавил, что «Норникель» исходит из того, что повышение цен на никель, медь и подобную продукцию частично было снивелировано тем, что правительство ввело дополнительные налоги в 2021 году.

Фото: hcommons.wikimedia.org

8 марта цена никеля на Лондонской бирже металлов в ходе торгов во вторник впервые превысила $100 тысяч за тонну. 4 марта стоимость тонны никеля в ходе торгов превысила отметку в $30 тысяч впервые с 10 апреля 2008 года.

Дарья Акимова