Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане выросла на 9%

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в мае 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 17 780 рублей. По отношению к декабрю прошлого года она увеличилась на 8,9%, следует из данных Росстата.

При этом по сравнению с апрелем этого года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане в мае выросла всего на 0,5%.

В целом по Приволжскому федеральному округу стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в мае составила 18 262 рубля 40 копеек. С начала года она выросла на 9,6%, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,4%.

Фото: Антон Журавлев (архив)

Ситуация со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг в мае в регионах ПФО сложилась следующим образом:

Нижегородская область — 19 650,8 рубля;

Пермский край — 19 363,8 рубля;

Башкирия — 18 763,7 рубля;

Самарская область — 18 683,8 рубля;

Кировская область — 18 387,4 рубля;

Ульяновская область — 18 310,6 рубля;.

Удмуртия — 18 260,2 рубля;

Марий Эл — 18 097,9 рубля;

Пензенская область — 18 060,8 рубля;

Татарстан — 17 780,2 рубля рубля;

Чувашия — 17 786,2 рубля;

Оренбургская область — 17 565,4 рубля;

Саратовская область — 17 405,9 рубля;

Мордовия — 17 216,9 рубля.

В целом по России в мае стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг достигла 20 187 рублей. С начала 2022 года она увеличилась на 9,2%, по сравнению с апрелем — на 0,5%.

Напомним, по данным Татарстанстата, стоимость минимального набора продуктов питания в республике на конец апреля 2022 года выросла на 5,3%. Она составила 5 707,79 рубля.



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Татьяна Демина