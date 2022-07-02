Новости экономики

17:04 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане выросла на 9%

10:37, 02.07.2022
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане выросла на 9%
Фото: Максим Платонов

В Татарстане в мае 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 17 780 рублей. По отношению к декабрю прошлого года она увеличилась на 8,9%, следует из данных Росстата.

При этом по сравнению с апрелем этого года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане в мае выросла всего на 0,5%.

В целом по Приволжскому федеральному округу стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в мае составила 18 262 рубля 40 копеек. С начала года она выросла на 9,6%, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,4%.

Фото: Антон Журавлев (архив)

Ситуация со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг в мае в регионах ПФО сложилась следующим образом:

  • Нижегородская область — 19 650,8 рубля;
  • Пермский край — 19 363,8 рубля;
  • Башкирия — 18 763,7 рубля;
  • Самарская область — 18 683,8 рубля;
  • Кировская область — 18 387,4 рубля;
  • Ульяновская область — 18 310,6 рубля;.
  • Удмуртия — 18 260,2 рубля;
  • Марий Эл — 18 097,9 рубля;
  • Пензенская область — 18 060,8 рубля;
  • Татарстан — 17 780,2 рубля рубля;
  • Чувашия — 17 786,2 рубля;
  • Оренбургская область — 17 565,4 рубля;
  • Саратовская область — 17 405,9 рубля;
  • Мордовия — 17 216,9 рубля.

В целом по России в мае стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг достигла 20 187 рублей. С начала 2022 года она увеличилась на 9,2%, по сравнению с апрелем — на 0,5%.

Напомним, по данным Татарстанстата, стоимость минимального набора продуктов питания в республике на конец апреля 2022 года выросла на 5,3%. Она составила 5 707,79 рубля.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ЭкономикаФинансы Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок