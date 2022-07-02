Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане выросла на 9%
В Татарстане в мае 2022 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составила 17 780 рублей. По отношению к декабрю прошлого года она увеличилась на 8,9%, следует из данных Росстата.
При этом по сравнению с апрелем этого года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Татарстане в мае выросла всего на 0,5%.
В целом по Приволжскому федеральному округу стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в мае составила 18 262 рубля 40 копеек. С начала года она выросла на 9,6%, а по сравнению с предыдущим месяцем — на 0,4%.
Ситуация со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг в мае в регионах ПФО сложилась следующим образом:
- Нижегородская область — 19 650,8 рубля;
- Пермский край — 19 363,8 рубля;
- Башкирия — 18 763,7 рубля;
- Самарская область — 18 683,8 рубля;
- Кировская область — 18 387,4 рубля;
- Ульяновская область — 18 310,6 рубля;.
- Удмуртия — 18 260,2 рубля;
- Марий Эл — 18 097,9 рубля;
- Пензенская область — 18 060,8 рубля;
- Татарстан — 17 780,2 рубля рубля;
- Чувашия — 17 786,2 рубля;
- Оренбургская область — 17 565,4 рубля;
- Саратовская область — 17 405,9 рубля;
- Мордовия — 17 216,9 рубля.
В целом по России в мае стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг достигла 20 187 рублей. С начала 2022 года она увеличилась на 9,2%, по сравнению с апрелем — на 0,5%.
Напомним, по данным Татарстанстата, стоимость минимального набора продуктов питания в республике на конец апреля 2022 года выросла на 5,3%. Она составила 5 707,79 рубля.
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