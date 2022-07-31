Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре в понедельник

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в понедельник, 1 августа, вновь ожидается ухудшение погоды — туман и грозы. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, гроза с кратковременными усилениями ветра до 15—17 м/с ожидается завтра днем и вечером. В Казани она не прогнозируется.

Кроме того, ночью и утром в среду возможен туман, предупреждают синоптики.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 1—2 августа, сохранится жаркая погода с небольшими кратковременными дождями. Днем потеплеет до +24—29°С.



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Максим Кокунин