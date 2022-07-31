Мишустин освободил Кигима от должности главы Пенсионного фонда России

Глава Пенсионного Фонда России Андрей Кигим освобожден от должности. Временно исполнять обязанности руководителя ПФР будет Сергей Чирков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Чирков имеет большой опыт работы в системе ПФР. В 2001 году он пришел в фонд на должность главного специалиста отдела по оценке пенсионных прав. В феврале 2007 года возглавил департамент по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей. С июля 2012 года был начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий, а в июле 2018-го стал заместителем председателя правления ПФР.

Фото: pfr.gov.ru

Напомним, в середине июля президент России Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Документ предполагает объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый Социальный фонд. Он начнет работу 1 января 2023-го, однако переходный период может занять два года.



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Максим Кокунин