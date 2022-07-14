В России создали Фонд пенсионного и социального страхования

В России создан Фонд пенсионного и социального страхования. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.



Документ предполагает объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый Социальный фонд. Он начнет работу 1 января 2023-го, однако переходный период может занять два года.

Граждане продолжат получать все положенные им выплаты в установленные сроки. Для получения консультаций можно обращаться по тем же адресам — но теперь в единые клиентские службы. Отмечается, что средства, освобожденные после оптимизации расходов на содержание аппарата и имущества в результате объединения, пойдут на повышение пенсий граждан.

После объединения фондов будет введен единый тариф страховых взносов в фонд: основной составит 30% в пределах облагаемой базы и 15,1% сверх базы, льготные тарифы составят 15%, 7,6% и 0%.

Фото: realnoevremya.ru

Предполагается, что благодаря нововведениям к 2025 году: максимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 57,4 тысячи рублей (сейчас — 37,9 тысячи); максимальное пособие по беременности за 140 дней составит 660,9 тысячи рублей (сейчас — 435,9 тысячи рублей); а максимальное пособие по временной нетрудоспособности вырастет до 143,5 тысячи рублей (при стаже от 8 лет, вместо 94,7 тысячи).

Напомним, создать Социальный фонд России на основе объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предложил Минтруд.



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Маргарита Головатенко