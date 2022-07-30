Готовность театра «Мастеровые» в Челнах составила 90%

Театр «Мастеровые в Набережных Челнах готов на 90%, доложил президенту Татарстана сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



В конце июня заместитель руководителя исполкома Челнов в части строительства, архитектуры и землепользования Айрат Ганиев сообщал о степени готовности объекта в 80%. Тогда утверждалось, что планируемая дата завершения с открытием объекта — 20 августа.

В марте сообщалось, что театр «Мастеровые» столкнулся с трудностями на фоне санкций. Бюджет объекта вырос, как и цены на стройматериалы, также возникли сложности с поставкой импортного театрального оборудования.

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Маргарита Головатенко