Челнинский театр «Мастеровые» оснастит компания, которая оборудовала Мариинский театр

Русский драматический театр «Мастеровые» в Набережных Челнах столкнулся с трудностями на фоне санкций. Бюджет объекта вырос, как и цены на стройматериалы, также возникли сложности с поставкой импортного театрального оборудования, сообщает Chelny-biz со ссылкой на директора театра Армандо Диамантэ.



Установкой светового, звукового оборудования и механики сцены займется московская компания «LTM», сотрудничавшая с известными театрами по всей России. Она устанавливала оборудование в камерной сцене имени Рахманинова, концертном зале Мариинского театра в Санкт-Петербурге, в театре-студии Табакова, центральном академическом театре Российской Армии в Москве.

На днях в Челнах уже презентовали оборудование, которое планируется установить. Сотрудники театра внесли свои коррективы. Специалисты уже имеют примерное представление, каким образом оборудование будет расположено в здании, сообщили «Челнинские известия».

Строительство театра «Мастеровые» стартовало осенью 2020 года. Общая площадь четырехэтажного здания будет составлять 25 тысяч кв. м. В нем расположатся фотомастерская, звукозаписывающая студия, видеотека, архив, выставочный зал, малый и большой репетиционные залы.

В январе этого года Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на продолжение строительства театра «Мастеровые» на 757 млн рублей. Оказать услугу необходимо в период с 24 февраля по 30 ноября 2022 года.

Маргарита Головатенко