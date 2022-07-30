В Татарстане с начала лета утонули 46 человек

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане с 1 июня в результате несчастных случаев на воде погибли 46 человек, включая восемь детей, сообщили в ГУ МЧС России по республике.



За аналогичный период прошлого года на воде погиб 51 человек, в том числе четыре ребенка.

В этом году с начала купального сезона на воде спасли 44 человека, в том числе троих детей.

Фото: Олег Тихонов

Основные причины, по которым тонут люди, — падение в воду в связи с ухудшением здоровья и купание в необорудованном месте.



В Ютазинском районе Татарстана минувшей ночью утонула женщина — ее тело извлекли минувшей из Исметовского карьера очевидцы. По предварительной версии, компания праздновала день рождения знакомого, в состоянии алкогольного опьянения купаясь в темное время суток.



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Маргарита Головатенко