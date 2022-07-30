В Ютазинском районе Татарстана утонула женщина
В Ютазинском районе Татарстана утонула женщина — ее тело извлекли минувшей ночью из Исметовского карьера очевидцы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Тело извлекли в восьми метрах от берега, после чего передали сотрудникам полиции. Женщина утонула в месте, не оборудованном для купания. К месту направлена оперативная группа Ютазинского пожарно-спасательного гарнизона.
По предварительной версии произошедшего, компания праздновала день рождения знакомого, в состоянии алкогольного опьянения купаясь в темное время суток.
29 июля в Ново-Савиновском районе Казани на реке Казанке утонул 41-летний мужчина. Причины трагедии устанавливаются.
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