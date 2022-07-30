ГИБДД Казани составила материалы на водителей большегрузов за неправильную перевозку и повреждение дорог

Госавтоинспекция Казани совместно с представителями администрации Вахитовского и Приволжского районов ИКМО провела рейд по выявлению лиц, осуществляющих перевозку грузовыми транспортными средствами сыпучих грузов без покрытия пологом, исключающим загрязнение дорог.



В ходе рейда водителям большегрузов выписали десять административных материалов: восемь из них — по ч. 1 ст. 12.21 КоАП РФ (нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства), еще два материала — по ст. 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

В ГИБДД Казани обратили внимание, что водители большегрузов, перевозящих сыпучие грузы, должны использовать тент (полог). Камень, щебень, керамзит и гравий, земля, песок и торф, удобрения и уголь — все подобные грузы запрещено перевозить в открытом прицепе или кузове.

— Ненадлежащее размещение и крепление сыпучих грузов, игнорирование требования об использовании защитных тентов приводит не только к деформации дорожного полотна, но и становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Нередко перевозимые щебень, гравий попадают в лобовое стекло и корпус следующих сзади автомобилей, что приводит к материальному ущербу для автовладельцев, а порой и к более трагическим последствиям, — указали в ГИБДД города.

Также Госавтоинспекция Казани в период с 11 июля по 10 августа проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Его целью является профилактика и пресечение административных правонарушений по применению ремней безопасности водителями



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Маргарита Головатенко