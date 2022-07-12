В Казани до 10 августа будет идти профилактическое мероприятие «Ремень безопасности»

Госавтоинспекция Казани в период с 11 июля по 10 августа проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Его целью является профилактика и пресечение административных правонарушений по применению ремней безопасности водителями. Об этом «Реальному времени» сообщили в ГИБДД города.

По словам врио начальника отдела ГИБДД УМВД России по столице Татарстана Никиты Жирнова, в соответствии с пунктом 2.1.2 Правил дорожного движения водитель механического транспортного средства при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, обязан быть пристегнутым и не должен перевозить пассажиров, не пристегнутых ими.

Стоит отметить, что за управление автомобилем водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, или перевозку непристегнутых пассажиров, как и управление мотоциклом или мопедом без мотошлемов, согласно ст. 12.6 КоАП РФ, предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей.

Согласно исследованиям центров транспортной безопасности, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели или получения травм при ДТП для водителя и пассажира переднего сиденья — на 50%, для пассажиров заднего сиденья — на 25%. Кроме того, при опрокидывании пристегнутый ремень безопасности повышает шансы на выживание в пять раз.

Фото: realnoevremya.ru

С 8 по 17 июня Госавтоинспекция Казани проводила профилактическое мероприятие «Автобус», направленное на усиление контроля за перевозками пассажиров автобусами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За это время сотрудники ГИБДД проверили более 1 100 автобусов. Также составлено за нарушение ПДД в отношении водителей больше 400 административных материалов, должностных и юридических лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспорта, — девять материалов. Кроме того, 10 автобусов поместили на спецстоянки за нарушение правил дорожного движения.

По словам начальника технического надзора ОГИБДД УМВД России по Казани Павла Назарова, в ходе рейда особое внимание уделяли водителям, не соблюдавшим правила перевозки пассажиров, управлявшим транспортом с техническими неисправностями, без соответствующих документов.



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Максим Кокунин