КАМАЗ увеличил уставный капитал литейного завода в Ульяновской области с целью развития объекта

КАМАЗ увеличил уставный капитал дочернего ООО «Димитровградский литейный завод» (ДЛЗ) в Ульяновской области с 500 тысяч до 160,5 млн рублей, запись об увеличении уставного капитала ДЛЗ внесли в учредительные документы 26 июля, согласно данным ЕГРЮЛ.



Уставный капитал увеличили в связи с планами по дальнейшему развитию ДЛЗ и выполнением обязательств по созданному в Димитровграде ТОСЭР, сообщил официальный представитель компании «Интерфаксу».

ООО «ДЛЗ» основано в апреле 2020 года, занимается литейным производством.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко