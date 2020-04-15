КАМАЗ зарегистрировал две «дочки» в Ульяновской области

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» накануне учредило в Димитровграде Ульяновской области две 100%-е дочерние компании — ООО «Димитровградский литейный завод» и ООО «Димитровградский инструментальный завод».

У каждой «дочки» уставной капитал составляет 500 тыс. рублей, пишет «Интерфакс».



Напомним, в 2018 году Ульяновская область, Фонд развития моногородов и ПАО «КАМАЗ» подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий создание индустриального парка на промплощадке АО «Димитровградский автоагрегатный завод».

После этого стало известно, что КАМАЗ переведет на «Димитровградский автоагрегатный завод» ряд производств. В частности, планируется создать на заводе центр компетенций цветного литья, а также использовать мощности завода в части изготовления крепежных изделий и деталей вращения.