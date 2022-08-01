На ремонт здания автоклавной Казанского института микробиологии потратят 12 миллионов рублей

На капитальный ремонт здания автоклавной ФБУН «Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии» по улице Большой Красной, 67, направят 12,1 миллиона рублей. Речь идет о помещении для очистки загрязненных медицинских инструментов.



Подрядчику необходимо отремонтировать фасад и заменить отопительные приборы, кабельные линии систем видеонаблюдения и оповещения, провести отделку стен и заменить кровлю здания.

Работы должны выполняться в будни с 8.30 до 17.30, кроме дней, официально объявленных праздничными. Ремонт требуется завершить до 26 декабря 2022 года.

Подать заявку на участие в электронном аукционе можно до 5 августа, итоги подведут 8 августа, следует из документации на портале госзакупок.



Здание автоклавной относится к объекту культурного наследия — Бактериологическому институту XIX века. На его реконструкцию направят 57,4 миллиона рублей из бюджета Татарстана.

Фото: vk.com

Институт основал профессор медицины Николай Высоцкий, хирург и археолог, в мае 1897 года. У Высоцкого была дочь Зинаида, вышедшая замуж за магната Ушкова и переехавшая в свой дом напротив университета. Но открылся институт лишь в феврале 1900 года, проектировал его Лев Хрщонович. После революции это был Краевой микробиологический институт Наркомздрава ТАССР. Рядом долгое время находилось деревянное здание лаборатории, последнее деревянное здание на этой улице. Его снесли в марте 2020 года. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Максим Кокунин