В Казани на реставрацию здания Бактериологического института выделят 57 млн рублей

В Казани отреставрируют объект культурного наследия — здание Бактериологического института, расположенное по улице Большой Красной, 67. Начальная цена договора — 57,4 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет республики, сообщается на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо провести ремонт фасада с восстановлением декора оконных элементов и формированием наружных откосов, а также усилить фундаменты стен и провести демонтаж кровли. Исполнитель также обязуется произвести доставку, разгрузку, складирование и хранение материалов, конструкций, комплектующих изделий, оборудования, необходимых для ремонта объекта.

Напомним, 10 июля сообщалось, что на разработку проектной документации из республиканского бюджета выделят более 7 млн рублей.

Фото: pastvu.com

Общая площадь здания составляет 1 115,6 кв. м. В нем два этажа, а также имеется подвал. На первом этаже расположены микробиологическая лаборатория и лаборатория молекулярно-генетических исследований: «чистая» и «заразная» зоны. На втором этаже находится еще одна микробиологическая, а также микологическая лаборатории.

Институт основал профессор медицины Николай Высоцкий, хирург и археолог, в мае 1897 года. У Высоцкого была дочь Зинаида, вышедшая замуж за магната Ушкова и переехавшая в свой дом напротив университета. Но открылся институт лишь в феврале 1900 года, проектировал его Лев Хрщонович. После революции это был Краевой микробиологический институт Наркомздрава ТАССР. Рядом долгое время находилось деревянное здание лаборатории, последнее деревянное здание на этой улице. Его снесли в марте 2020 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Как стало известно «Реальному времени», в Казани планируют провести ремонт и реставрацию двух объектов культурного значения, расположенных рядом с Кремлем. На эти цели из городского бюджета потратят почти 841 миллион рублей. Сейчас в этих зданиях в самом начале улицы Кремлевской обосновались власти — мэрия города и Управление кадровой политики исполкома. Об изнанке строений ранее писало «Реальное время».

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Максим Кокунин