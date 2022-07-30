Сегодня в Татарстане дождь, сильный ветер и до +29 градусов

В субботу, 30 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. В западных районах местами возможны кратковременный дождь и гроза, прогнозирует Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, максимальная температура воздуха днем составит +24—29 градусов. В Казани ожидается от +24 до +27°С, в Набережных Челнах — от +25 до +28°С.

Фото: Максим Платонов

Прогнозируется умеренный восточный, юго-восточный ветер. При грозе возможны кратковременные усиления до 15—17 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 1—2 августа, днем и вечером местами возможны небольшие кратковременные дожди. Днем потеплеет до +24—29°С.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина