Татарстанцев предупредили о грозе и сильном ветре в субботу

Фото: Максим Платонов

В Татарстане, в том числе и в Казани, ожидается ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, ночью и днем в субботу, 30 июля, в западных районах Татарстана ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра. Порывы могут достигать 15—17 м/с.

В выходные дни, 30—31 июля, к западным границам республики приблизится атмосферный фронт. Ночью ожидается от +10 до +16 градусов, днем — от +23 до +29.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели, 1—2 августа, сохранится аналогичная погода — днем и вечером местами возможны небольшие кратковременные дожди. Днем потеплеет до +24—29°С.



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Татьяна Демина