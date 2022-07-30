В России родителям разрешили получить налоговый вычет за лечение детей-студентов до 24 лет

Фото: Максим Платонов

С июля этого года родители получили право на налоговый вычет в 13% от стоимости лечения детей возрастом до 24 лет. Ранее разрешалось оформлять вычет на ребенка только до 18 лет.

Расширение возрастных границ для возмещения расходов за платные медицинские услуги установлено федеральным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ, которым внесены соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ. Согласно им, расширяется перечень налогоплательщиков для получения налогового вычета за медицинские услуги.

— Ранее вычет можно было заявить на ребенка возрастом до 18 лет. Теперь гражданин может получить социальный налоговый вычет также по расходам на детей возрастом до 24 лет. Для этого они должны обучаться очно в образовательных учреждениях, — сообщили в пресс-службе УФНС по РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Воспользоваться этим правом можно в этом году, так как поправка применяется к расходам, понесенным с 2022 года, — подчеркнули в пресс-службе налоговых органов. Остальные условия для получения налогового вычета остались прежними.

Напомним, граждане могут получить социальный налоговый вычет в размере 13% (т.е. по ставке НДФЛ) за медицинские услуги по расходам на детей, в том числе усыновленных. Правила вычета определены ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации

Как сообщало «Реальное время», в первом полугодии жителям республики было возвращено 11 млрд рублей по НДФЛ, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Луиза Игнатьева