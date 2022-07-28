Президент Татарстана: «Сэлэт» привносит большой вклад в сохранение татарского языка и национальных традиций

В Татарстане сохранению и развитию татарского языка, национальных традиций и культуры уделяется большое внимание, и значительный вклад в это дело вносит движение «Сэлэт», рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов во время посещения XI Международного молодежного образовательного форума в Билярске, проходящего с 27 по 31 июля.



— Мы возлагаем на «Сэлэт» большие надежды. Это проект, с которым связано будущее татарского народа, — сказал президент республики и отметил, что движение развивается. Участники смены могут приобрести здесь новые навыки и узнать много интересного.

Фото: tatarstan.ru

В июне больше 800 детей вместе с педагогами отправились на отдых в детские оздоровительные лагеря на Черноморском побережье. Первые смены из Татарстана приняли ДОЛ «Витязево» и ДОЛ «Глобус», расположенные в Анапе в Краснодарском крае. Всего в этом году в лагеря на море поедут более 5 тысяч татарстанских ребят.

В начале июля в крымском Форосе детско-молодежный оздоровительный комплекс «Ак Барс» встретил первых гостей.



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Маргарита Головатенко