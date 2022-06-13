Сегодня больше 800 детей из Татарстана отправились в лагеря на Черноморском побережье

Сегодня больше 800 детей вместе с педагогами отправились на отдых в детские оздоровительные лагеря на Черноморском побережье. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Первые смены из Татарстана примут ДОЛ «Витязево» и ДОЛ «Глобус», расположенные в Анапе в Краснодарском крае. Всего в этом году в лагеря на море поедут более 5 тысяч татарстанских ребят.

По случаю отправки первого «детского» поезда на вокзале специально для ребят организовали концертную программу с анимацией.

Фото: vk.com/minmol_rt

Недавно сообщалось, что в Татарстане этим летом более 57 тысяч детей летом отправятся на отдых в пришкольные лагеря. В нынешнем году в них реализуют 50 профильных программ. Среди них социально-педагогические, языковые, национально-культурные, а также образовательные программы, организованные совместно с вузами и учреждениями дополнительного образования.



Дарья Акимова