В Крыму открылась первая смена «Сэлэт» — видео

В крымском Форосе детско-молодежный оздоровительный комплекс «Ак Барс» встретил первых гостей. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Комплекс оснащен спортивным комплексом с площадкой для волейбола, баскетбола, мини-футбола, также есть спортивные площадки для большого футбола и стритбола, зал для хореографии и борьбы, тренажерный зал, скалодром. Кроме того, на территории есть уличная сцена с амфитеатром, качелями и летними беседками.

В июне больше 800 детей вместе с педагогами отправились на отдых в детские оздоровительные лагеря на Черноморском побережье. Первые смены из Татарстана приняли ДОЛ «Витязево» и ДОЛ «Глобус», расположенные в Анапе в Краснодарском крае. Всего в этом году в лагеря на море поедут более 5 тысяч татарстанских ребят.

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Татьяна Леухина