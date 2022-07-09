В Казани проведут реставрацию здания бактериологического института

В Казани отреставрируют объект культурного наследия — здание бактериологического института, расположенное по улице Большой Красной, 67. На разработку проектной документации из республиканского бюджета выделят более 7 млн рублей.

Общая площадь здания составляет 1115,6 кв. м. В нем два этажа, а также имеется подвал. На первом этаже расположены микробиологическая лаборатория и лаборатория молекулярно-генетических исследований: «чистая» и «заразная» зоны. На втором этаже находится еще одна микробиологическая, а также микологическая лаборатории.

Планируется, что в институте будет произведена замена и усиление стен и перегородок, а также ремонт лестниц, крыши и фасадов.

Фото: pastvu.com

Институт основал профессор медицины Николай Высоцкий, хирург и археолог, в мае 1897 года. У Высоцкого была дочь Зинаида, вышедшая замуж за магната Ушкова и переехавшая в свой дом напротив университета. Но открылся институт лишь в феврале 1900 года, проектировал его Лев Хрщонович. После революции это был Краевой микробиологический институт Наркомздрава ТАССР. Рядом долгое время находилось деревянное здание лаборатории, последнее деревянное здание на этой улице. Его снесли в марте 2020 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ранее также стало известно, что в Татарстане отреставрируют здание валяльной фабрики Муртазы бая (конец XIX века), расположенное в пгт Балтаси, а также жилой дом Валтреста, находящийся в Казани возле пересечения улиц Татарстан и Шигабутдина Марджани. Стоимость разработки проектной документации на первом объекте составляет более 2 млн рублей, а на втором — более 3 млн рублей. Кроме того, в Бугульме отреставрируют объект культурного наследия здание «Народного дома, конца XIX — начала ХХ века». На разработку проектной документации из республиканского бюджета выделят более 1,7 млн рублей.



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Максим Кокунин