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В Татарстане установили случаи утверждения проектов планировки территорий без проведения обсуждений с жителями

12:33, 28.07.2022
В Татарстане установили случаи утверждения проектов планировки территорий без проведения обсуждений с жителями
Фото: realnoevremya.ru

Кабмин Татарстана установил случаи утверждения в 2022 году проектов планировки и межевания территории и внесения изменений в них без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Случаев, когда проекты планировки и межевания территории в них могут утверждаться без предварительного проведения общественных обсуждений или публичных слушаний, три:

  • размещение объектов социальной инфраструктуры местного значения;
  • размещение линейных объектов местного значения;
  • подготовка проектов межевания правообладателем земельных участков, расположенных в границах территории, для которой выполнен проект межевания, при условии, что в ее границах отсутствуют земельные участки, принадлежащие другим правообладателям, за исключением участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также участков и земель, госсобственность на которые не разграничена;

Внесение изменений в проект планировки и межевания территории утверждается без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний в случае, если они вносятся путем утверждения отдельных частей.

Фото: Максим Платонов

В прошлом году Кабмин Татарстана утвердил проект планировки территории «Левый берег реки Казанки». Речь идет об участке от моста «Миллениум» до 3-й транспортной дамбы. В этих границах расположен памятник природы регионального значения «Урочище «Русско-Немецкая Швейцария».

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Татьяна Демина
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